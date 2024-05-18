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«Сочи» предложил Морено продлить контракт на три года

«Сочи» предложил Морено продлить контракт на три года
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«Сочи» предложил Роберту Морено продлить контракт на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сейчас стороны согласовывают этот договор и в ближайшее время могут финально всё решить. Окончательного согласия не достигнуто.

Отметим, что Морено возглавил южан в декабре 2023 года.

Напомним, 18 мая завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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