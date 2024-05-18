Дзюба и Глушенков прятали лицо, Сулейманов ярко праздновал дубль. Фото победы «Локомотива»

Сегодня, 18 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Оба мяча в составе «Локомотива» забил нападающий Тимур Сулейманов. Первый гол форвард забил на 11-й минуте, а второй мяч попал в сетку ворот «Факела» на 53-й.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над воронежским «Факелом».

«Акцентировали внимание на том, что у «Факела» очень организованная и боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам, и не надо смотреть на то, что они идут внизу турнирной таблицы. Нам был важен результат, мы его добились. В первом тайме у «Локомотива» не всё получалось, было очень много лёгких потерь, мы допускали много ударов по своим воротам. Лантратов — большой молодец, очень помог команде и выручил», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».