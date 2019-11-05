Бэйл и Хамес не попали в заявку «Реала» на матч с «Галатасараем»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определил заявку из 19 футболистов на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», сообщается в официальном «твиттере» «Королевского клуба».
В заявку не попали колумбийский полузащитник Хамес Родригес, валлийский нападающий Гарет Бэйл, а также бразильский форвард Винисиус Жуниор.
Полностью заявка выглядит так:
вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;
защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс.
Матч «Реал» — «Галатасарай» состоится завтра, 6 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.
- 5 ноября 2019
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