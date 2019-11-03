Бэйл и Хамес покинули стадион за 10 минут до завершения матча «Реал» — «Бетис»
Игроки мадридского «Реала» Гарет Бэйл и Хамес Родригес не стали дожидаться финального свистка в домашней встрече 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0), сообщает Marca.
Оба футболиста не принимали участия в матче из-за травм, но были вынуждены присутствовать на «Сантьяго Бернабеу». По информации издания, Бэйл и Хамес покинули стадион примерно за 10 минут до завершения встречи.
Напомним, Гарет не стал досматривать также домашний матч «Реала» с «Леганесом» в 11-м туре чемпионата Испании, который состоялся 30 октября и завершился со счётом 5:0 в пользу «сливочных».
Таким поступком Бэйл и Хамес не нарушили правил «Реала», поскольку руководство клуба не обязывает травмированных футболистов команды смотреть матчи до финального свистка.
Зидан: мне не нужно убеждать Бэйла остаться в «Реале»
- 3 ноября 2019
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:31
-
10:12
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:29
-
09:26
-
09:12
-
08:52
-
08:45
-
07:59
-
06:49
-
02:27
-
01:32
-
00:58
-
00:46
-
00:43
-
00:31
-
00:26
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 2 ноября 2019
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:42
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
Партнерский контент