Бэйл и Хамес покинули стадион за 10 минут до завершения матча «Реал» — «Бетис»

Игроки мадридского «Реала» Гарет Бэйл и Хамес Родригес не стали дожидаться финального свистка в домашней встрече 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0), сообщает Marca.

Оба футболиста не принимали участия в матче из-за травм, но были вынуждены присутствовать на «Сантьяго Бернабеу». По информации издания, Бэйл и Хамес покинули стадион примерно за 10 минут до завершения встречи.

Напомним, Гарет не стал досматривать также домашний матч «Реала» с «Леганесом» в 11-м туре чемпионата Испании, который состоялся 30 октября и завершился со счётом 5:0 в пользу «сливочных».

Таким поступком Бэйл и Хамес не нарушили правил «Реала», поскольку руководство клуба не обязывает травмированных футболистов команды смотреть матчи до финального свистка.