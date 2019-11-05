Федерация футбола Италии хочет увеличить число замен в Серии А до пяти

Число замен в матчах итальянской Серии А может увеличиться, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии.



Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация подала заявку в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой об увеличении количества замен в матчах чемпионата страны с трёх до пяти. Напомним, на данный момент по пять замен можно проводить в матчах 3-го и 4-го итальянских дивизионов.



На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата Италии является туринский «Ювентус», набравший 29 очков в 11 матчах. В тройку лидеров соревнований также входят миланский «Интер» (28) и «Рома» (22). Напомним, действующим чемпионом Италии является «Ювентус».

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