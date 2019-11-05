Федерация футбола Италии хочет увеличить число замен в Серии А до пяти
Число замен в матчах итальянской Серии А может увеличиться, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии.
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация подала заявку в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой об увеличении количества замен в матчах чемпионата страны с трёх до пяти. Напомним, на данный момент по пять замен можно проводить в матчах 3-го и 4-го итальянских дивизионов.
На данный момент лидером турнирной таблицы чемпионата Италии является туринский «Ювентус», набравший 29 очков в 11 матчах. В тройку лидеров соревнований также входят миланский «Интер» (28) и «Рома» (22). Напомним, действующим чемпионом Италии является «Ювентус».
«Верона» до 2030 года запретила посещение матчей фанату, оскорбившему Балотелли
- 5 ноября 2019
-
22:17
-
22:13
-
22:06
-
22:00
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:25
-
21:12
-
21:02
-
20:59
-
20:46
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:08
-
19:54
-
19:51
-
19:42
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:11
-
18:56
-
18:52
-
18:36
-
18:21
-
18:20
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:32
Партнерский контент