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«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась вничью — 0:0.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Барселоны» Нелсон Семеду, Серхио Бускетс и Жерар Пике, который пропустит следующий матч команды из-за перебора жёлтых карточек. Ещё четыре карточки получили футболисты «Славии» Петер Олайинка, Николае Станчу, Йозеф Гушбауэр, Ондржей Кудела и Ондржей Коларж.

«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 20:55 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 0
Славия П
Прага, Чехия
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