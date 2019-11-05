«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала пражскую «Славию». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась вничью — 0:0.



Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал восемь жёлтых карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Барселоны» Нелсон Семеду, Серхио Бускетс и Жерар Пике, который пропустит следующий матч команды из-за перебора жёлтых карточек. Ещё четыре карточки получили футболисты «Славии» Петер Олайинка, Николае Станчу, Йозеф Гушбауэр, Ондржей Кудела и Ондржей Коларж.



«Барселона» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Пражская «Славия» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» и дортмундская «Боруссия».