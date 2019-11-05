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«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Его ассистентами были Рой Хассан и Идан Яркони.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Марсель Забитцер пробил в стенку, Диего Демме угадал с отскоком мяча и нанёс точный удар с подбора. На 63-й минуте Тимо Вернер с левого фланга сделал передачу в центр, Эмиль Форсберг исполнил проникающий пас в штрафную на ход Забитцеру, который обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

«РБ Лейпциг», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Демме – 45+5'   0:2 Забитцер – 63'
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