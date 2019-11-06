Защитник «Челси» Джеймс установил рекорд клуба в Лиге чемпионов

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс стал самым юным автором гола в Лиге чемпионов в истории клуба. Сегодня воспитанник клуба в возрасте 19 лет и 332 дня сравнял счёт в матче с «Аяксом» (4:4).



В академии лондонского клуба Джеймс числится с 2006 года, однако за основную команду начал выступать лишь в этом году— в прошлом году футболист выступал на правах аренды за «Уиган». В восьми проведённых матчах за команду он отметился двумя забитыми мячами.



По итогам четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на второй строчке квартета H. Лишь по разнице забитых и прощенных мячей лондонцы уступают «Аяксу», а по количеству забитых мячей опережают испанскую «Валенсию» — все три команды набрали по семь очков.

«Челси» и «Аякс» сыграли вничью — 4:4. В матче было два удаления и два автогола