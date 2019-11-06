Зинченко отреагировал на решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на решение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.
В комментариях к посту игрока сине-бело-голубых в «Инстаграме», посвящённому уходу из национальной команды, 22-летний хавбек «горожан» написал: «Легенда».
Напомним, Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе этого года из «Шахтёра». Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 10 млн. После перехода в стан сине-бело-голубых защитник перестал получать вызов в сборную Украины, в составе которой он сыграл 54 матча и забил 4 мяча.
Сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, заняв первое место в группе B отборочного турнира, где также выступали Португалия, Сербия, Люксембург и Литва.
Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
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