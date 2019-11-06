Дуглас Коста: все игроки «Ювентуса» хотят иметь тело как у Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста отметил, что присутствие форварда Криштиану Роналду в команде мотивирует игроков совершенствовать свою физическую форму.



«Мы часто видим Роналду без футболки, и его телосложение каждый раз потрясает. Это здорово мотивирует игроков, потому что мы все хотим иметь тело как у Роналду. С тех пор как он прибыл в команду, мы стали больше следить за своей физической формой. Это замечательно. Это идёт на пользу команде.



Что касается наших взаимоотношений с Криштиану, мы говорим на одном языке на поле и за его пределами. Во время матчей мы всегда пытаемся найти друг друга, потому что знаем, что вместе можем создавать опасные моменты», — приводит слова Косты Esporte Interativo.

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