Дуглас Коста: все игроки «Ювентуса» хотят иметь тело как у Роналду
Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста отметил, что присутствие форварда Криштиану Роналду в команде мотивирует игроков совершенствовать свою физическую форму.
«Мы часто видим Роналду без футболки, и его телосложение каждый раз потрясает. Это здорово мотивирует игроков, потому что мы все хотим иметь тело как у Роналду. С тех пор как он прибыл в команду, мы стали больше следить за своей физической формой. Это замечательно. Это идёт на пользу команде.
Что касается наших взаимоотношений с Криштиану, мы говорим на одном языке на поле и за его пределами. Во время матчей мы всегда пытаемся найти друг друга, потому что знаем, что вместе можем создавать опасные моменты», — приводит слова Косты Esporte Interativo.
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- 6 ноября 2019
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