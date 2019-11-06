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Сёмин: в матче с «Ювентусом» главным была не тактика — «Локо» играл сердцем

Сёмин: в матче с «Ювентусом» главным была не тактика — «Локо» играл сердцем
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Первый момент — разочарование. Могли взять очко, а даже и выиграть. Могли и проиграть. Но я благодарен игрокам за хороший матч. Даже лучше, чем хороший. Игроки выполняли все задачи, которые мы поставили, нормально отреагировали на неожиданный первый мяч. Думаю, это поражение можно занести в актив команде, наши ребята правильно отреагировали на ажиотаж, который возник перед игрой. Но, наверное, возникли какие-то ошибки, фон усталости сыграл какую-то роль. Сегодня главным была не тактика — «Локомотив» играл сердцем», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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