Сёмин: в матче с «Ювентусом» главным была не тактика — «Локо» играл сердцем
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
«Первый момент — разочарование. Могли взять очко, а даже и выиграть. Могли и проиграть. Но я благодарен игрокам за хороший матч. Даже лучше, чем хороший. Игроки выполняли все задачи, которые мы поставили, нормально отреагировали на неожиданный первый мяч. Думаю, это поражение можно занести в актив команде, наши ребята правильно отреагировали на ажиотаж, который возник перед игрой. Но, наверное, возникли какие-то ошибки, фон усталости сыграл какую-то роль. Сегодня главным была не тактика — «Локомотив» играл сердцем», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Мещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»
- 7 ноября 2019
-
00:05
- 6 ноября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:34
-
21:27
-
21:26
-
21:09
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:48
Партнерский контент