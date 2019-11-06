Мещеряков: у «Локомотива» было больше моментов, чем у «Ювентуса»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).
«Чуть подсели в конце, «Ювентус» — хорошая команда, индивидуальное мастерство сыграло роль. Не в чем упрекнуть команду. Игра была лучше, чем в Турине. У нас было больше моментов, была другая тактика, а она была не до конца приятна сопернику. Будем работать дальше.
Ошибка Гильерме? Всё бывает, это спорт, но к тому же сколько он вытащил? Главное, что ни он, ни команда не рассыпались. Уважение ему.
Индивидуальное мастерство высокое у соперника, нам бы таких игроков, но это шутка. У нас лучшие игроки! Посмотрите, как Жемалетдинов играл, как Лёха Миранчук играл. Все играли хорошо. С такими командами надо отдавать только все силы. Все отдали, но чуть не хватило. Обидно.
Болельщики не попали на матч из-за поддельных билетов? Клуб сообщал, что надо покупать только на официальных ресурсах», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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