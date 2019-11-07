Зидан: «Реал» провёл идеальный матч

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0).
«Мы работали до конца матча, быстро включались в прессинг, когда теряли мяч. Это был идеальный матч.
Мы знали об игровых качествах Родриго, но в этом матче он всё исполнил на отлично. Но стоит сохранять спокойствие. Он не удивил тех, кто видит его на тренировках. Не стоит давить на него. У Родриго есть всё понемногу. Для меня, пожалуй, больше всего выделяется его интеллект. Он хочет учиться и прогрессировать. Когда он вырастет, то станет сильнее физически.
Статистика Бензема говорит сама за себя. Я думаю, что любой, кто любит футбол, понимает уровень Карима. Он привлекает внимание голами, но прежде всего Бензема отлично взаимодействует с партнёрами. Его игру сравнивают с той, которую он показывал, когда Роналду играл в «Реале», и теперь ничего не изменилось. Он просто стал более взрослым человеком, он стал отцом, и всё это отражается на его игре", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
- 7 ноября 2019
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