Роналду поздравил игроков «Ювентуса» с выходом команды в плей-офф Лиги чемпионов

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил партнёров по команде с выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы в плей-офф Лиги чемпионов. Браво, парни!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

«Ювентус» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Итальянский клуб, набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы D.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, в которых стал автором пяти забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.