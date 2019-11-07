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Мостовой — о травме Черышева: это потеря, но не фатальная

Мостовой — о травме Черышева: это потеря, но не фатальная
Футбол / Евро-2020 0

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о травме полузащитника национальной команды России Дениса Черышева.

«Понятно, что это потеря, но не фатальная. В середине поля у нас большой выбор игроков. Тем более, задача уже решена — на Евро выходят Бельгия и Россия.

Достойны ли вызова в сборную Соболев или Ахметов? Соболев забивает. Он один из лучших бомбардиров. Выбор в любом случае за тренером. Вызываются 25 человек, а играют всё равно 11.

В прошлой игре не было Зобнина, но тогда его смогли легко заменить. У нас нет дефицита футболистов, если бы у нас сломалось сразу четыре игрока, тогда это было бы проблемой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

В сборной России подтвердили, что Черышев пропустит ближайшие матчи
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