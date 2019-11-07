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В сборной России подтвердили, что Черышев пропустит ближайшие матчи

В сборной России подтвердили, что Черышев пропустит ближайшие матчи
Футбол / Евро-2020 0

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала информацию о травме полузащитника «Валенсии» и национальной команды Дениса Черышева.

«Денис Черышев не сможет принять участия в учебно-тренировочном сборе в Сочи и соответственно – в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Это связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре Лиги чемпионов против французского «Лилля».

Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной. Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Поэтому, в отличие от ситуации на предыдущем сборе с Далером Кузяевым, который, имея более лёгкое мышечное повреждение, изначально готовился ко второй октябрьской игре, Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии», — говорится в сообщении.

Опять травма. Денис Черышев был заменён в первом тайме матча ЛЧ
«Валенсия» разгромила «Лилль» в матче Лиги чемпионов, но Черышев в голах не участвовал. Об этом и других новостях – в обзоре дня.
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