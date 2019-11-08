Сигурдссон: ЦСКА не удалось играть в быстрый футбол из-за не самого лучшего поля

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал итоги матча Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (0:0).



«Мы контролировали игру, особенно во втором тайме. Мы могли забить, ведь у нас было сразу несколько отличных моментов у ворот соперника. У «Ференцвароша» тоже был хороший шанс забить, но Игорь спас команду. Поле сегодня было не очень хорошим, поэтому нам не удалось играть в наш привычный быстрый футбол. Мы старались, отдали все, но было тяжело добыть этот балл в таблицу.



К сожалению, нам не удается показать нашу игру, поэтому нет голов. Нам нужно ещё немного времени и концентрации. Конечно, мы работает над реализацией на тренировках. Если бы мы не старались улучить нашу игру всеми силами, это было бы странно. Мы делаем большую работу, пытаемся выступать из-за всех сил. Мы понимаем, что у нас не получается. Нужно немного терпения. Сейчас нам важно сконцентрироваться на матче с «Сочи».



Выход из группы? Мы будем бороться до конца. Сдаваться сейчас — глупо. Да, у нас один балл в таблице, но впереди ещё два матча, в которых мы должны сделать всё», — цитирует Сигурдссона Sport24.



Напомним, невзирая на одно набранное очко в четырёх матчах группового этапа Лиги Европы, ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

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