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ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Московский ЦСКА сыграл вничью в выездном матче 4-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем». Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Ничья принесла «армейцам» первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Российская команда занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H, но несмотря на это сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Турнирная таблица группы H после четырёх туров

1. «Эспаньол» — 10 очков
2. «Лудогорец» — 6
3. «Ференцварош» — 5
4. ЦСКА — 1.

В двух оставшихся матчах группового этапа ЦСКА 28 ноября на домашнем поле примет «Лудогорец» и 12 декабря на выезде сыграет с «Эспаньолом».

Посмотреть календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

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