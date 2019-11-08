Айртон подвёл итоги первого года в составе «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас подвёл итоги первого года в составе команды. В декабре 2018 года 22-летний бразилец перебрался в стан красно-белых из «Флуминенсе».



«Год получился непростым. Тяжело менять команду, особенно когда уезжаешь на другой континент. Хочу поблагодарить «Спартак» за доверие: у меня есть постоянная практика, я провёл на поле почти все игры. Это очень важно.



Начало нынешнего сезона нам явно не удалось. Но с приходом нового главного тренера мы на верном пути. Даже несмотря на поражение от «Арсенала» в последнем матче. До этого мы сыграли вничью, а потом одержали две победы, пропустив в трёх матчах только один мяч. Это уже хороший показатель!» — приводит слова Айртона пресс-служба «Спартака».

Айртон: «Спартак» должен быть как минимум в пятёрке лучших!