«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом из второго дивизиона Германии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во втором дивизионе страны. В 2017 году команду возглавлял нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско.



«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй бундеслиге. Соглашение между клубами предусматривает целый ряд направлений для развития партнёрских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.



«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды. Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того меморандум предусматривает сотрудничество в сфере коммерции и развития брендов», — говорится в сообщении красно-белых.

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