Цорн прокомментировал сотрудничество «Спартака» с немецким клубом «Эрцгебирге»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».



«Мы рады возможности сотрудничества с немецким «Эрцгебирге». С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второй Бундеслиги. Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов – очевидно, что уровень второй по силе лиги Германии станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака» в «Телеграме».



«Эрцгебирге» в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе Германии. В 2017 году команду возглавлял нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско.

«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом из второго дивизиона Германии