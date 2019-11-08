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Цорн прокомментировал сотрудничество «Спартака» с немецким клубом «Эрцгебирге»

Цорн прокомментировал сотрудничество «Спартака» с немецким клубом «Эрцгебирге»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».

«Мы рады возможности сотрудничества с немецким «Эрцгебирге». С точки зрения организации футбольного хозяйства это крепкий клуб, который к тому же в последнее время входит в число ведущих команд второй Бундеслиги. Поэтому для нас крайне заманчивой выглядит перспектива отдавать туда в аренду наших молодых футболистов – очевидно, что уровень второй по силе лиги Германии станет хорошим подспорьем для совершенствования их игрового мастерства», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака» в «Телеграме».

«Эрцгебирге» в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе Германии. В 2017 году команду возглавлял нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско.

«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом из второго дивизиона Германии
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