Парфёнов — о 0:0 с «Ахматом»: думаю, для болельщиков был нескучный матч

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий после выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).
«Итог 0:0, но счёт не отражает все события, которые происходили на поле. Думаю, для болельщиков был нескучный матч. Достаточно атак было с нашей стороны. Именно организованных, а не спонтанных. Также, как и у соперника. Также были хорошие действия возле штрафной и в самой штрафной. Что имеем, то имеем. Двигаемся дальше. Понимали, что будет здесь сложно. Мы с этим справились. Единственное, в плане реализации есть в чём добавить.
«Ахмат» — опытная команда, с хорошими качественными футболистами. Мы готовились к этому матчу. Понимали, что много моментов не будет, но тем не менее, очень хорошие были переходы из обороны в атаку, взаимодействия нашей атакующей линии, подключения защитников. Есть в чём прибавлять, как и после каждой игры, но, ещё раз повторю, достаточно качественные были эпизоды», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба.
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