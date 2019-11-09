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Перишич — про аренду из «Интера»: в «Баварии» всё великолепно

Перишич — про аренду из «Интера»: в «Баварии» всё великолепно
Футбол / Германия 0

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал свою аренду в мюнхенскую «Баварию».

«За те четыре года, которые я не играл в Бундеслиге уровень игры в чемпионате даже повысился — скорости стали выше, количество классных игроков выше, а болельщики по-прежнему под завязку заполняют стадионы.

В «Баварии» у меня всё просто великолепно — как в личной жизни, так и на футбольном поле. У меня аренда на год с правом выкупа — посмотрим, как пойдёт, не люблю забегать вперёд. День за днём я стараюсь показать свою профпригодность и необходимость команде.

Мне уже 30, но я не стар. Я чувствую себя хорошо и панирую играть ещё семь или восемь лет. Надеюсь, здоровье позволит мне это делать», — цитирует Перишича официальный сайт «Баварии».

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