Перишич — про аренду из «Интера»: в «Баварии» всё великолепно

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал свою аренду в мюнхенскую «Баварию».



«За те четыре года, которые я не играл в Бундеслиге уровень игры в чемпионате даже повысился — скорости стали выше, количество классных игроков выше, а болельщики по-прежнему под завязку заполняют стадионы.



В «Баварии» у меня всё просто великолепно — как в личной жизни, так и на футбольном поле. У меня аренда на год с правом выкупа — посмотрим, как пойдёт, не люблю забегать вперёд. День за днём я стараюсь показать свою профпригодность и необходимость команде.



Мне уже 30, но я не стар. Я чувствую себя хорошо и панирую играть ещё семь или восемь лет. Надеюсь, здоровье позволит мне это делать», — цитирует Перишича официальный сайт «Баварии».