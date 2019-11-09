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Гильерме: бывает, болельщики в матче кричат: «Обезьяна!» Но это не дискриминация

Гильерме: бывает, болельщики в матче кричат: «Обезьяна!» Но это не дискриминация
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме высказался о восприятии расизма в России.

«Никогда не видел, чтобы легионеры притесняли русских ребят, как и наоборот. Да, конечно, русские в основном общаются с русскими, а иностранцы — с иностранцами, но чтобы кто-то кого-то притеснял…

Восприятие расизма в России иное, нежели в других странах. Замечал, что в Европе резко реагируют, когда здесь что-то такое происходит. У меня много русских друзей, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них как-то меня оскорбил. У меня есть и темнокожие друзья, и они тоже не жаловались на это.

В шутку русские ребята могут обозвать, но это шутка. Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат «Обезьяна». Но это не от дискриминации, это то же самое, что и мат. Считаю, что мат и расизм — одинаковые вещи. Подчеркну, это моё мнение», — приводит слова Гильерме «РБК-Спорт».

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