Гильерме: много причин, которые сделали россиян очень холодными

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о россиянах.

«Когда приехал, здесь всё было очень сложно. Особенно после Бразилии. Люди здесь очень холодные, поэтому приходилось сложно. Потом уже понял, почему вы такие и как к этому относиться. Сложная история, война, погода, которая несёт депрессию. Много причин, которые сделали вас такими», — приводит слова Гильерме Sports.ru.

Гильерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Его трансфер обошёлся «железнодорожникам» в € 1,25 млн. Контракт 33-летнего вратаря с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Гильерме в 20 матчах на клубном уровне пропустил 24 мяча.

После первого круга «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.