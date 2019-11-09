Карпин: «Тамбов» не страшный зверь, страшны ошибки «Ростова» в обороне и атаке
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил выступление команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», завершившемся поражением его команды со счётом 1:2.
«Тамбов» — не страшный зверь, страшны наши ошибки в обороне и атаке, нереализованные моменты. В матче первого круга Попов в пустые ворота не забил, сегодня — Сигурдарсон. Случаются такие ошибки.
Всё было хорошо в начале матча, как и в том. Забили первыми, но потом почему-то необоснованно начали терять мяч. Трудно сказать пока, почему стали ошибаться в передачах на 5–10 метров. Соответственно, стали получать атаки и контратаки. Вместо того чтобы атаковали мы, атаковал «Тамбов». Всё сломалось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Карпин пожертвовал Кубком. После этого «Ростов» не может победить
А «Тамбов» выиграл три матча из трёх после ухода Александра Григоряна.
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