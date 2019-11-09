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«Ростов» – «Тамбов» – 1:2, 9 ноября 2019 года, обзор матча РПЛ

«Ростов» – «Тамбов» – 1:2, Валерий Карпин
Анатолий Романов
Карпин пожертвовал Кубком. После этого «Ростов» не может победить
А «Тамбов» выиграл три матча из трёх после ухода Александра Григоряна.
Футбол / РПЛ 0

Возможно, сегодня Валерий Карпин начал жалеть о том, что девять дней назад, по сути, отказался от борьбы за Кубок России, выставив далёкий от основного состав на матч 1/8 финала со «Спартаком». Для 50-летнего тренера важнее чемпионат, наверное, в глубине души он мечтает о Лиге чемпионов. Но дорога к трофею точно короче через кубковое соревнование. У «Ростова» после поражения в Москве пропал фарт, словно кто-то сверху обиделся на Карпина за его желание делить турниры по степени важности: сначала ростовчане упустили победу в 15-м туре РПЛ, пропустив два гола в компенсированное время от «Краснодара» (2:2), а теперь проиграли дома находившемуся в зоне вылета «Тамбову».

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В добавленное время команда Мусаева забила дважды и спаслась от поражения в игре с «Ростовом».

Впрочем, на сегодняшнюю игру команды Карпина и результат повлияли большие кадровые потери: дисквалификацию на матч с «Тамбовом» заработали защитник сборной России Дмитрий Чистяков и ключевые полузащитники Ивелин Попов и Роман Ерёменко, кроме того, Матиас Норманн пока не готов играть после травмы. «Ростов» потерял почти всю свою ось.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Тамбов
Тамбов
1:0 Сигурдарсон – 7'   1:1 Мелкадзе – 52'   1:2 Обухов – 70'

Тем не менее до перерыва всё складывалось, как хотел Карпин. Хозяева забили быстрый и действительно классный гол уже на 7-й минуте: на правом фланге три игрока «Ростова» вытащили на себя полузащитников соперника и в три передачи доставили мяч свободному Хорену Байрамяну, тот навесил, а исландский центрфорвард Бьорн Сигурдарссон здорово пробил головой. Первый тайм получился примерно равным: владение мячом – 49% на 51%, удары – 6:6 (в створ – 2:3).

Во втором тайме ростовчане били по воротам значительно чаще – 12:4, зато «Тамбов» реализовал оба свои удара в створ (по этому показателю была ничья – 2:2). Георгий Мелкадзе убежал один на один, «обокрав» правого защитника Алексея Козлова, а Владимир Обухов без помех забил ударом головой метров с семи. Кстати, и во втором эпизоде неудачно действовал Козлов. В общем-то, команду Карпина опять уничтожили индивидуальные ошибки игроков. Между тем, Мелкадзе положил уже пятый мяч в восьми матчах после перехода в «Тамбов», тогда как лучший бомбардир РПЛ Эльдор Шомуродов, делящий первое место с Александром Соболевым из «Крыльев Советов», ушёл с поля без гола третий тур подряд.

В концовке Карпин выпустил на замену 21-летнего экс-нападающего «Локомотива» Александра Долгова, чей гол вернул интригу кубковой игре со «Спартаком». И Долгов снова забил, но на сей раз из маленького офсайда. Это был последний шанс «Ростова» спасти ничью и второе место в таблице.

«Тамбов» одержал третью победу в трёх турах под руководством исполняющего обязанности Сергея Первушина, который заменил отправленного в отставку Александра Григоряна. Дебют у 49-летнего специалиста в РПЛ получается просто фантастическим! Ранее Первушин не имел опыта главного тренера, если не считать несколько месяцев во главе «Тамбова» в 2013 году.

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