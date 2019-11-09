Карпин пожертвовал Кубком. После этого «Ростов» не может победить

Возможно, сегодня Валерий Карпин начал жалеть о том, что девять дней назад, по сути, отказался от борьбы за Кубок России, выставив далёкий от основного состав на матч 1/8 финала со «Спартаком». Для 50-летнего тренера важнее чемпионат, наверное, в глубине души он мечтает о Лиге чемпионов. Но дорога к трофею точно короче через кубковое соревнование. У «Ростова» после поражения в Москве пропал фарт, словно кто-то сверху обиделся на Карпина за его желание делить турниры по степени важности: сначала ростовчане упустили победу в 15-м туре РПЛ, пропустив два гола в компенсированное время от «Краснодара» (2:2), а теперь проиграли дома находившемуся в зоне вылета «Тамбову».

«Краснодар», что ты творишь? Камбэк года в РПЛ в исполнении «быков»! В добавленное время команда Мусаева забила дважды и спаслась от поражения в игре с «Ростовом».

Впрочем, на сегодняшнюю игру команды Карпина и результат повлияли большие кадровые потери: дисквалификацию на матч с «Тамбовом» заработали защитник сборной России Дмитрий Чистяков и ключевые полузащитники Ивелин Попов и Роман Ерёменко, кроме того, Матиас Норманн пока не готов играть после травмы. «Ростов» потерял почти всю свою ось.

Тем не менее до перерыва всё складывалось, как хотел Карпин. Хозяева забили быстрый и действительно классный гол уже на 7-й минуте: на правом фланге три игрока «Ростова» вытащили на себя полузащитников соперника и в три передачи доставили мяч свободному Хорену Байрамяну, тот навесил, а исландский центрфорвард Бьорн Сигурдарссон здорово пробил головой. Первый тайм получился примерно равным: владение мячом – 49% на 51%, удары – 6:6 (в створ – 2:3).

Во втором тайме ростовчане били по воротам значительно чаще – 12:4, зато «Тамбов» реализовал оба свои удара в створ (по этому показателю была ничья – 2:2). Георгий Мелкадзе убежал один на один, «обокрав» правого защитника Алексея Козлова, а Владимир Обухов без помех забил ударом головой метров с семи. Кстати, и во втором эпизоде неудачно действовал Козлов. В общем-то, команду Карпина опять уничтожили индивидуальные ошибки игроков. Между тем, Мелкадзе положил уже пятый мяч в восьми матчах после перехода в «Тамбов», тогда как лучший бомбардир РПЛ Эльдор Шомуродов, делящий первое место с Александром Соболевым из «Крыльев Советов», ушёл с поля без гола третий тур подряд.

В концовке Карпин выпустил на замену 21-летнего экс-нападающего «Локомотива» Александра Долгова, чей гол вернул интригу кубковой игре со «Спартаком». И Долгов снова забил, но на сей раз из маленького офсайда. Это был последний шанс «Ростова» спасти ничью и второе место в таблице.

«Тамбов» одержал третью победу в трёх турах под руководством исполняющего обязанности Сергея Первушина, который заменил отправленного в отставку Александра Григоряна. Дебют у 49-летнего специалиста в РПЛ получается просто фантастическим! Ранее Первушин не имел опыта главного тренера, если не считать несколько месяцев во главе «Тамбова» в 2013 году.