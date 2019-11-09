Видео: гол Сона в ворота «Шеффилда» после глупой ошибки защитника
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённая команда принимает «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.
На 58-й минуте «шпоры» вышли вперёд. Во время атаки хозяев в штрафной площади гостей возникла неразбериха, во время которой защитник неудачным образом отдал передачу в направлении голкипера. На пас откликнулся нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Подработав мяч, он отправил его в ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Тоттенхэма» с «Шеффилдом» обслуживает бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом, которому помогают Нил Дэвис и Ричард Уэст.
С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».
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