Видео: гол Сона в ворота «Шеффилда» после глупой ошибки защитника

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённая команда принимает «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.



На 58-й минуте «шпоры» вышли вперёд. Во время атаки хозяев в штрафной площади гостей возникла неразбериха, во время которой защитник неудачным образом отдал передачу в направлении голкипера. На пас откликнулся нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Подработав мяч, он отправил его в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч «Тоттенхэма» с «Шеффилдом» обслуживает бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом, которому помогают Нил Дэвис и Ричард Уэст.



С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».