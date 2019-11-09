«Когда дважды обыграли «Ростов». Раздевалка «Тамбова» после очередной победы

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы со счётом 2:1 в выездном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Когда дважды обыграли «Ростов», — говорится в сообщении «Тамбова».

Видео можно посмотреть на странице «Тамбова» в «Твиттере».

Напомним, в 10-м туре чемпионата России «Тамбов» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 21 сентября.

Сегодняшняя победа стала для «Тамбова» третьей подряд в Премьер-Лиге. Ранее команда Сергея Первушина на выезде обыграла «Сочи» (2:1) и дома разгромила «Уфу» (3:0).

В 17-м туре «Тамбов» 22 ноября на своём поле встретится с московским «Локомотивом». Начало матча — в 19:30 мск.