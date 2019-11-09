Тедеско: для нас сюрприз, что соперники стали «зеркалить» схему «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после победы во встрече 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) высказался о тактических решениях соперников в последних матчах.
«Соперники начали «зеркалить» нашу схему? Безусловно, для нас это сюрприз! По поводу «Крыльев» скажу даже больше. Наш тренер по физподготовке Влад подошёл ко мне в начале цикла и сказал, что хорошо знает Божовича, что соперник на сто процентов не будет менять схему, он всегда играет «4-2-3-1». Вот они сегодня и сыграли по схеме «4-2-3-1», как видите.
Но вообще, то, что соперники играют с тремя центральными, нам идёт на пользу, мы растём, улучшаем свои качества. Прошлый матч дома мы, к сожалению, проиграли. А сегодня нашли в себе силы сыграть достойно», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 9 ноября 2019
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