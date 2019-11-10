Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 10 ноября в 19:30

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 10 ноября в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Майк Дин.

«Ливерпуль» набрал 31 очко в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте. С турнирной таблицей чемпионата Англии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 ноября на «Okko Спорт». Смотрите трансляции английской Премьер-лиги 7 дней за 1 рубль.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019