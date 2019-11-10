«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 10 ноября в 19:30

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Майк Дин.
«Ливерпуль» набрал 31 очко в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте. С турнирной таблицей чемпионата Англии можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 ноября на «Okko Спорт». Смотрите трансляции английской Премьер-лиги 7 дней за 1 рубль.
- 10 ноября 2019
-
17:45
-
17:41
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:43
-
15:31
-
15:29
-
15:09
-
15:04
-
14:57
-
14:53
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
12:57
-
12:52
-
12:52