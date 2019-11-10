Семак — о матче с «Арсеналом»: мне понравилось и отношение, и результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Трудная игра, погодные условия накладывали тяжёлый отпечаток, был тяжёлый ветер. Соперник действовал очень хорошо, нам сложно было использовать позиционные атаки. Пытались создать со стандартов, но, к сожалению, вратарь «Арсенала» в этих случаях сыграл блестяще, вытащил неберущийся мяч.
После гола игра раскрылась, могли забить больше. В обороне сыграли хорошо, если не брать момента Кангвы, но нас выручил голкипер. Хорошая и боевая игра, заслуженно победили. В первом тайме «Арсенал» глубоко оборонялся, перекрывал зоны. Нам не хватило скоростных и командных взаимодействий. Ветер мешает не командам, а траектории мяча. Гораздо сложнее всё рассчитать.
Всегда стараемся встречать соперника высоко, понимаем, кто из защитников лучше на мяче, пытались перекрывать зоны развития атаки. У нас есть календарь, по которому мы играем. Иногда сложно, но на то мы и команда, чтобы готовиться. Сегодня нормально двигались, по качеству футбола всё было нормально. Нам противостоял сложный соперник, всем тяжело играть в Туле, у них хорошая средняя линия. Против такой команды непросто действовать. Мне понравилось и отношение, и результат. Хорошо сыграли.
За Лесового можно только порадоваться, как и за других молодых футболистов, которые выбирают такой путь развития через аренды. А дальше после аренды мы смотрим, выигрывают игроки конкуренцию или нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 10 ноября 2019
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