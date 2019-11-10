Жирков не стареет! Он хорош и в роли правого полузащитника

Первый круг чемпионата «Зенит» выиграл с отрывом от ближайших преследователей «Ростова» и «Локомотива» в три очка, а от «Краснодара» – в четыре. Первый тур второго круга начался для команды Сергея Семака с приятных новостей: «Ростов» уступил дома «Тамбову». Кроме того, было понятно, что в вечернем матче «Локомотив» – «Краснодар» потеряет очки как минимум один из конкурентов. Значит, успех в Туле укрепил бы лидерство чемпиона. Но оставались вопросы по поводу того, как сам «Зенит» переживёт поражение от «РБ Лейцпиг».

Судя по всему, пережил спокойно. В Туле, где никто не выигрывает легко, команда Сергея Семака взяла три очка на классе. Сине-бело-голубые укрепили лидерство в РПЛ.

Рассказываем о главных событиях из матча в Туле:



— Семак сделал два изменения в основе по сравнению с матчем с «РБ Лейпциг». Из-за возвращения к схеме с четырьмя защитниками Йордан Осорио уступил место на поле Юрию Жиркову. Кроме того, на правом фланге обороны появился Вячеслав Караваев, а не Игорь Смольников. Интересно, что второй матч подряд остается в запасе Себастьян Дриусси.



— Автор победного гола в ворота «Спартака» в прошлом туре нападающий Евгений Луценко не попал в заявку «Арсенала» из-за дисквалификации. Отсутствовал и сделавший ему голевую передачу защитник Кирилл Комбаров, который получил повреждение. Вдобавок по условиям соглашения между клубами не смог сыграть арендованный туляками у «Зенита» Даниил Лесовой.

— Похоже, «Зенит» не совсем разобрался в начале игры со схемой «Арсенала», снова игравшего в пять защитников (5-2-2-1). В результате уже на 10-й минуте Семак поменял местами фланговых полузащитников: Жирков ушёл на правый фланг, а Ерохин – на левый. Очевидно, для смещений в центр под удобную для каждого из них ногу. После этого прессинг сине-бело-голубых стал эффективнее.

— Тем не менее в первом тайме «Зенит» в основном создавал моменты только после «стандартов». Ярослав Ракицкий получил возможность пробить штрафной с удобной для себя точки – выше ворот. Сердар Азмун опасно бил головой после того, как проход Магомеда Оздоева привёл к поломке углового флажка и назначению углового. Но лучший момент имел Бранислав Иванович. Какой же потрясающий сейв совершил голкипер «Арсенала» Егор Шамов, отразивший удар капитана «Зенита» с метра!



— До перерыва чемпион нанёс шесть ударов (два в створ), а туляки – восемь (в створ – один). Артём Дзюба очень хотел показать себя в Туле, где перезагрузилась его карьера, однако за первые 45 минут не смог ни разу пробить или сделать передачу под удар. Запомнились, прежде всего, несколько столкновений с его участием, когда легионерам «Арсенала» Георги Костадинову, Виктору Альваресу и Горану Чаушича крепко досталось. Дзюба не грубил, но и не щадил своих бывших одноклубников.

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— Редкий случай: уже на второй минуте второго тайма была проведена замена. Из-за травмы покинул поле полузащитник «Арсенала» Чаушич. Вместо серба Игорь Черевченко выпустил в группу атаки Александра Ломовицкого. Арендованный спартаковец должен был доставлять мячи до единственного форварда Эванса Кангва, который до этого тоже не угрожал воротам. Однако сумасшедший момент на исходе часа матча замбиец получил благодаря пасу не Ломовицкого, а Сергея Ткачёва. Кангва выскочил один на один, открывшись в зону между Ивановичем и Караваевым, но Михаил Кержаков тоже совершил блестящий сейв.

— В непростой для «Зенита» отрезок лидером команды показал себя Жирков, с помощью которого сине-бело-голубые создали три момента. Гол чемпиона состоялся в результате комбинации Жирков – Караваев – Азмун. Иранец завершил прострел защитника сборной России ударом в пустые ворота.



— Второй тайм по ударам выиграл «Зенит» – 11:6 (в створ – 2:3). Атаки гостей выглядели опаснее, так что их победа заслуженная. Дзюба не доиграл до конца – ушёл с поля на 90-й минуте. После перерыва Артём был ближе к голу или «ассисту»: нанёс два удара, выдал потенциально голевую передачу на Дриусси. Капитану сборной России чуть-чуть не повезло. Тульские болельщики проводили его аплодисментами.