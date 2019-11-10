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«Сент-Этьен» обыграл «Нант» и вышел на 3-е место в Лиге 1

«Сент-Этьен» обыграл «Нант» и вышел на 3-е место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Сент-Этьену» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Людовик Блас, которому ассистировал Кристиан Бенавенте. На 22-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Мигель Трауко с передачи Франка Оноры. Вскоре хозяев вывел вперёд Имран Луза с паса Бласа. На 34-й минуте счёт сравнял Дени Буанга, которому ассистировал Трауко. Победу гостям принёс гол Буанга с паса Ряда Будебуза.

«Сент-Этьен», набрав 21 очко, вышел на 3-е место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (19) — на 8-м месте. Полностью таблица Лиги 1 доступна на «Чемпионате».

В другом матче 13-го тура «Монпелье» разгромил «Тулузу» со счётом 3:0.

Франция - Лига 1. 13-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Лаборде – 43'   2:0 Ле Таллек – 59'   3:0 Саванье – 75'
Франция - Лига 1. 13-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 19:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
2 : 3
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Блас – 14'   1:1 Трауко – 22'   2:1 Луза – 26'   2:2 Буанга – 34'   2:3 Буанга – 67'
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