«Сент-Этьен» обыграл «Нант» и вышел на 3-е место в Лиге 1

В матче 13-го тура чемпионата Франции «Нант» уступил «Сент-Этьену» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Людовик Блас, которому ассистировал Кристиан Бенавенте. На 22-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Мигель Трауко с передачи Франка Оноры. Вскоре хозяев вывел вперёд Имран Луза с паса Бласа. На 34-й минуте счёт сравнял Дени Буанга, которому ассистировал Трауко. Победу гостям принёс гол Буанга с паса Ряда Будебуза.

«Сент-Этьен», набрав 21 очко, вышел на 3-е место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (19) — на 8-м месте. Полностью таблица Лиги 1 доступна на «Чемпионате».

В другом матче 13-го тура «Монпелье» разгромил «Тулузу» со счётом 3:0.