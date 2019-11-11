Тренер «Фрайбурга» — о сбившем его игроке: он молодой бизон, а мне 54 года

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал эпизод из матча 12-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (1:0), в котором защитник соперника Давид Абрахам толкнул его.
«Мяч вышел за пределы поля, а Абрахам оказался чрезвычайно эмоциональным игроком. Он пробегал мимо и задел меня. Это был напряжённый матч. Давида захлестнули эмоции. Но он молодой бизон, а мне 54 года», — приводит слова Штрайха Bild.
Сразу после столкновения запасные игроки фрайбургского клуба набросились на нарушителя, но его защитили партнёры по команде. Арбитр показал аргентинскому футболисту, у которого уже было предупреждение, прямую красную карточку.
33-летний Абрахам выступает за «Айнтрахт» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча.
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