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Венгер: я никогда не был кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

Венгер: я никогда не был кандидатом на пост главного тренера «Баварии»
Футбол / Германия 0

Французский специалист Арсен Венгер заявил, что не является кандидатом на пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

«Я никогда не был кандидатом на этот пост. Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой. Однако это не обязательно значит, что я больше не буду тренировать», — приводит слова Венгера beIN Sports.

С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После поражения со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний специалист был отправлен в отставку. Исполняющий обязанности главного тренера является Ханс-Дитер Флик.

Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» в период с 1996 по 2018 год. В английском клубе Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги.

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