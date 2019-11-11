Венгер: я никогда не был кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

Французский специалист Арсен Венгер заявил, что не является кандидатом на пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

«Я никогда не был кандидатом на этот пост. Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой. Однако это не обязательно значит, что я больше не буду тренировать», — приводит слова Венгера beIN Sports.

С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После поражения со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний специалист был отправлен в отставку. Исполняющий обязанности главного тренера является Ханс-Дитер Флик.

Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» в период с 1996 по 2018 год. В английском клубе Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги.