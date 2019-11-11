Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глушаков подал на бывшую жену иск в суд о защите чести и достоинства

Глушаков подал на бывшую жену иск в суд о защите ч
Глушаков подал на бывшую жену иск в суд о защите чести и достоинства
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков продолжает судебные разбирательства со своей бывшей женой Дарьей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний футболист подал на экс-супругу иск о защите чести и достоинства. Денису не понравились высказывания Дарьи в прессе, в связи с чем он посчитал, что ему положена компенсация за переживания. Суд уже назначил дату рассмотрения иска.

Напомним, Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.

Глушаков в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.

«Я словно обновился». Интервью с Денисом Глушаковым
Автор дубля — о первых голах за «Ахмат», ситуации в команде и футболе Шалимова.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019