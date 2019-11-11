Глушаков подал на бывшую жену иск в суд о защите чести и достоинства

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков продолжает судебные разбирательства со своей бывшей женой Дарьей.



Как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний футболист подал на экс-супругу иск о защите чести и достоинства. Денису не понравились высказывания Дарьи в прессе, в связи с чем он посчитал, что ему положена компенсация за переживания. Суд уже назначил дату рассмотрения иска.



Напомним, Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.



Глушаков в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись результативными действиями.

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