Жемалетдинов: когда приезжаешь в сборную, всё забываешь и готовишься к матчам
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов поделился мнением о предстоящих матчах национальной команды с Бельгией и Сан-Марино в отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.
«Так как только что прошёл тур РПЛ, была восстановительная тренировка. Настроение отличное, физическое состояние хорошее. Работаем и готовимся к матчам. Все готовы и хотят сыграть в этом матче. Соперник — серьёзный, занимает первое место в таблице.
Сложно ли переключиться с клуба? Когда приезжаешь в сборную, это происходит сразу же. Здесь более ответственная игра, ты представляешь свою страну. Поэтому всё забываешь и готовишься к ближайшему матчу», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 11 ноября 2019
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