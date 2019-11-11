Черчесов объяснил довызов Ахметова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение довызвать полузащитника ЦСКА Ильзата Ахматова в расположение национальной команды для подготовки к заключительным матчам отборочного этапа Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.



«Мы объявили, что Баринов после «Ювентуса» сначала чувствовал себя хорошо, но потом у него вылезла травма. Мы проверили его сами и убедились, что он нам не помощник ни с Бельгией, ни с Сан-Марино. В тот раз мы довызвали Кузяева, так как понимали, что ко второй игре он подойдёт, но с Бариновым другой случай. Мы довызвали Ахметова, а Баринов остался в клубе.



Ахметов сказал, что мои слова для него стали звонком? Мы оцениваем игры и от этого принимаем решения. Думаю, это объективно. А если он так отреагировал – это уже плюс», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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