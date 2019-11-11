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Кассано — о Роналду: меня могли дисквалифицировать за ранний уход со стадиона

Кассано — о Роналду: меня могли дисквалифицировать за ранний уход со стадиона
Футбол / Италия 0

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После 34-летний игрок не стал дожидаться окончания матча с россонери и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

«Роналду покинул стадион до конца матча? Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с „Лацио“ мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации», — приводит слова Кассано AS.

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»
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