Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).
Португалец, покидая поле в начале второго тайма, не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри и высказал ему своё недовольство. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, как это обычно делают заменённые игроки, отправился в раздевалку.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 34-летний футболист из-за недовольства решил не дожидаться окончания матча с россонери и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.
Напомним, матч с «Миланом» стал вторым подряд, в котором Роналду был заменён. На прошлой неделе Сарри также снял его с игры во встрече с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. В обоих случаях форвард не скрывал недовольства.
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