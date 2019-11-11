Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).



Португалец, покидая поле в начале второго тайма, не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри и высказал ему своё недовольство. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, как это обычно делают заменённые игроки, отправился в раздевалку.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 34-летний футболист из-за недовольства решил не дожидаться окончания матча с россонери и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.



Напомним, матч с «Миланом» стал вторым подряд, в котором Роналду был заменён. На прошлой неделе Сарри также снял его с игры во встрече с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. В обоих случаях форвард не скрывал недовольства.

Сарри заменил Роналду во 2-м матче подряд. Игрок ушёл с поля прямо в раздевалку