Саутгейт: Стерлинг принёс извинения после стычки с Гомесом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал конфликт между защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом и нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.



«Я работаю с молодой командой, и эмоции здесь иногда накаляются. Вчера Рахим объяснил, что на короткое время он потерял контроль над своими эмоциями. Подобные вещи случаются в футболе. Но у нас есть отличные опытные футболисты, которые сыграли свою роль в сплочении команды после конфликта.



Я не готов раскрывать подробности инцидента. Существует множество догадок и разговоров на эту тему вокруг. Мы разобрались со всем внутри команды и движемся вперёд. Нам приходится иметь дело с большим интересом к тому, что происходит в расположении сборной. Но я не стану вдаваться в детали. Я сказал всё, что считал нужным донести до публики.



Рахим очень важен для сборной Англии, но решение об отстранении от матча я считаю правильным. Стерлинг принёс извинения. Он сказал, что подобное поведение не в его характере. Никто не пытается его оправдать, но мы прекрасно знаем, во что могут вылиться эмоции», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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