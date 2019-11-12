Игрокам сборной Англии запретили общаться с журналистами

Игроки сборной Англии пропустят запланированную пресс-конференцию перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Черногории, сообщает The Sun.



По информации источника, такое решение было принято в связи с конфликтом, возникшим между защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом и нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом в расположении сборной Англии. Стычка между игроками, вероятнее всего, стала последствием конфликта, произошедшего во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором сильнее оказался «Ливерпуль» (3:1).



Ранее стало известно, что Стерлинг был отстранён от участия в матче сборной Англии с Черногорией в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы—2020, который состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнётся в 22:45 мск.

Гомес тренируется с царапиной на лице после стычки со Стерлингом. Фото