Ткаченко рассказал, кому благодарен за успех «Крыльев Советов» в 2004 году

Президент компании ProSportsManagement и бывший руководитель «Крыльев Советов» Герман Ткаченко рассказал, кому наиболее благодарен за успех команды в середине прошлого десятилетия. В 2004 году самарцы завоевали бронзовые медали чемпионата России.



«Конечно, правильно было бы вспомнить и сказать спасибо каждому футболисту и сотруднику «Крыльев». Знайте, я каждого помню и очень люблю. Но здесь упомяну лишь некоторых их них – тех, кто был рядом и разделял многие мои ценности: менеджеры Саша Федосеев и Яни Димитров, Арнольд Эпштейн и Лена Большакова, Володя Константинов и Макс Съестнов, Валерий Репин и многих-многих других. Отдельно хочу сказать о губернаторе Константине Титове, роль которого в становлении «Крыльев» была значительной, несмотря на наши расхождения в оценке того, что произошло после завоевания бронзы.



Отдельные слова благодарности хочу сказать тренерам «Крыльев» Александру Тарханову и Гаджи Гаджиеву. Последний доказал, что является не только сильным тренером, но и мудрым человеком, который умеет ставить интересы команды выше своих, нет, не убеждений, а скажем, представлений, которые у него сложились до этого», — приводятся слова Ткаченко в «инстаграме» ProSportsManagement.