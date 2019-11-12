Ткаченко рассказал, кому благодарен за успех «Крыльев Советов» в 2004 году

Президент компании ProSportsManagement и бывший руководитель «Крыльев Советов» Герман Ткаченко рассказал, кому наиболее благодарен за успех команды в середине прошлого десятилетия. В 2004 году самарцы завоевали бронзовые медали чемпионата России.
«Конечно, правильно было бы вспомнить и сказать спасибо каждому футболисту и сотруднику «Крыльев». Знайте, я каждого помню и очень люблю. Но здесь упомяну лишь некоторых их них – тех, кто был рядом и разделял многие мои ценности: менеджеры Саша Федосеев и Яни Димитров, Арнольд Эпштейн и Лена Большакова, Володя Константинов и Макс Съестнов, Валерий Репин и многих-многих других. Отдельно хочу сказать о губернаторе Константине Титове, роль которого в становлении «Крыльев» была значительной, несмотря на наши расхождения в оценке того, что произошло после завоевания бронзы.
Отдельные слова благодарности хочу сказать тренерам «Крыльев» Александру Тарханову и Гаджи Гаджиеву. Последний доказал, что является не только сильным тренером, но и мудрым человеком, который умеет ставить интересы команды выше своих, нет, не убеждений, а скажем, представлений, которые у него сложились до этого», — приводятся слова Ткаченко в «инстаграме» ProSportsManagement.
- 12 ноября 2019
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:37
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
15:49
-
15:44
-
15:37
-
15:17
-
14:54
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:21
-
12:53
-
12:43