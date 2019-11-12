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Лэмпард ввёл систему штрафов в «Челси». € 23 тыс. — за опоздание на тренировку

Лэмпард ввёл систему штрафов в «Челси». € 23 тыс. — за опоздание на тренировку
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ввёл в клубе систему штрафов для игроков, сообщает Daily Mail.

Самое большое наказание грозит за опоздание на тренировку: провинившийся футболист заплатит € 23 тыс. Игроки, не сообщившие о травме или заболевании в преддверии выходного дня или в течение 90 минут после тренировки, будут оштрафованы на сумму более € 11 тыс.

Опоздавшие к клубному врачу или в автобус в день отъезда лишатся около € 3 тыс. Телефонный звонок во время нахождения в столовой или на клубном собрании уменьшит счёт игрока на € 1,1 тыс.

Штрафы контролируются тренерским штабом Лэмпарда и удваиваются, если не выплачиваются в течение 14 дней. Все средства идут на благотворительные и командные мероприятия.

Лэмпард запретил агентам находиться на тренировочной базе без предварительного согласования, а игроки должны информировать клуб, если собираются выехать за границу, причем даже в запланированные выходные.

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