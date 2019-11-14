Комличенко: отношение Черчесова ко мне поменялось, теперь он меня лучше знает

Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата Европы с национальной командой Бельгии и рассказал, как к нему относится наставник сборной Станислав Черчесов.
«Понятно, что интерес к матчу отчасти подогревается искусственно, хотя Бельгия и хороший соперник. Особых ожиданий от матча у меня нет: могу сказать, что просто готов на все сто процентов. Чувствую, что отношение Черчесова ко мне поменялось, теперь он меня лучше знает. Но и от меня требуется не сбавлять обороты.
У нас было время подготовиться: были тактические занятия, работали над физикой, разобрали соперника. Большой плюс в том, что здесь отличная погода и условия. В Питере точно прочувствуем контраст. С удовольствием здесь бы остался, но нужно уезжать.
Мне кажется, занять именно первое место в группе с Бельгией достаточно почётно. Тем более что первую игру мы проиграли. Хотим выступить достойно и вернуть должок», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Календарь матчей сборной России на отборочном этапе Евро-2020.
- 14 ноября 2019
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