Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере

Забив три мяча в ворота национальной команды Литвы в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил свой 55-й хет-трик в карьере.

Лучшим в этом плане для 34-летнего нападающего стал 2011-й год, когда он забивал по три мяча в 9 матчах. В текущем году он сделал 4 хет-трика. В составе сборной Португалии форвард довёл количество забитых мячей до 98.

Всего же на текущий момент в активе Роналду 705 мячей в карьере. Выступая за лиссабонский «Спортинг», он поразил ворота соперников 5 раз. В составе «Манчестер Юнайтед» на счету португальца 118 результативных ударов. В футболке «Реала» португалец отправил в ворота соперников 450 мячей. В «Ювентусе» на его счету 34 гола.