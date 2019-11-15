Дрогба объяснил, почему не вернулся в «Челси» в роли тренера

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды. Футболист заявил о желании возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает Metro.

«По своей натуре я — лидер, и моё видение больше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну. Моё желание состоит в том, чтобы мы переосмыслили футбол в целом, чтобы мы могли развивать игру здесь. Кот-д'Ивуар имеет славное футбольное прошлое.

У нас есть для этого средства, есть талант и потенциал, но они используются не в достаточной мере. В Кот-Д'Ивуаре есть очень компетентные люди, которые могут работать со мной над этим проектом», — приводит слова Дрогба Metro.