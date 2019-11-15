Дрогба объяснил, почему не вернулся в «Челси» в роли тренера
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды. Футболист заявил о желании возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает Metro.
«По своей натуре я — лидер, и моё видение больше, чем просто роль тренера. Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну. Моё желание состоит в том, чтобы мы переосмыслили футбол в целом, чтобы мы могли развивать игру здесь. Кот-д'Ивуар имеет славное футбольное прошлое.
У нас есть для этого средства, есть талант и потенциал, но они используются не в достаточной мере. В Кот-Д'Ивуаре есть очень компетентные люди, которые могут работать со мной над этим проектом», — приводит слова Дрогба Metro.
Лэмпард ввёл систему штрафов в «Челси». € 23 тыс. — за опоздание на тренировку
- 15 ноября 2019
-
10:06
-
10:06
-
09:43
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:25
-
08:58
-
07:37
-
04:55
-
04:45
-
04:20
-
02:17
-
01:24
-
01:09
-
01:02
-
00:38
-
00:38
-
00:37
-
00:34
-
00:22
-
00:08
- 14 ноября 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:07
-
22:36
-
22:33
-
22:03
-
21:57
-
21:29
-
21:22
-
21:04
-
20:51
Партнерский контент