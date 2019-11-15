«Барселона» жалеет, что летом упустила бразильца Мартинелли

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли летом мог оказаться в «Барселоне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Прежде чем подписать контракт с «Арсеналом», Мартинелли был в поле зрения испанского клуба, но решающих действий «Барселона» так и не предприняла. Клуб фактически пригласил нападающего тренироваться с одной из своих молодёжных команд. Сейчас в «Барселоне» внимательно наблюдают за нападающим, потому что рассматривают его в качестве будущего основного форварда команды. Источник утверждает, что руководство разочаровано, что не смогло разглядеть потенциал в бразильце и купить его в летнее трансферное окно.
18-летний бразилец забил 7 голов в 9 матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, и главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери стал чаще выпускать форварда в основном составе команды.
- 15 ноября 2019
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