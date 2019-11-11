Луис Энрике может сменить Эмери на посту наставника «Арсенала»

Новым главным тренером «Арсенала» может стать Луис Энрике, сообщает журналист El Confidencial Кике Марин в своём «твиттере».
По данным источника, спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру Энрике в качестве замены нынешнему наставнику Унаи Эмери.
«Арсенал» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах. В английской Премьер-лиге «канониры» занимают шестое место.
49-летний Луис Энрике в данный момент является безработным. Последним местом работы специалиста была сборная Испании, которую он покинул из-за тяжёлой болезни своей дочери, которая впоследствии умерла.
Ранее Энрике тренировал «Рому», «Сельту» и «Барселону». Наибольших успехов он добился с каталонским клубом, дважды став чемпионом Испании, а также выиграв Лигу чемпионов.
- 11 ноября 2019
-
17:57
-
17:47
-
17:26
-
17:24
-
17:14
-
16:44
-
16:41
-
16:27
-
16:18
-
16:14
-
16:14
-
15:53
-
15:42
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
14:54
-
14:43
-
14:40
-
14:37
-
14:20
-
14:19
-
14:16
-
14:06
-
14:02
-
13:51
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:43
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:15